Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede

Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede

41 dakika önce

İZMİT'te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü.

Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede, System.String[]
İZMİT'te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir eve, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde hırsız girdi. Komşusuna misafirliğe giden ev sahibi, geri döndüğünde 2 çeyrek altın ve 1 Cumhuriyet altın ile çocuğuna ait kumbaranın çalındığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan 31 sabıka kaydı olan S.U.(22), 6 sabıka kaydı olan P.U. isimli kadınlar ile 5 sabıka kaydı olan F.G. olduğunu belirledi.
İstanbul'dan gelerek Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin kullandığı otomobil  dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan S.U., kucağındaki 2 aylık bebeği ile adliyeye götürüldü.S.U. ve F.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, P.U. isimli kadın tutuklandı.


- İzmitkocaeli
İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
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