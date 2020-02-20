Hırsızlık şüphelisi kadın pes dedirtti: "Geri gelip buranın anasını ağlatacağım" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi kadın pes dedirtti: 'Geri gelip buranın anasını ağlatacağım' - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi kadın pes dedirtti: "Geri gelip buranın anasını ağlatacağım"

7 saat önce

Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i çocuk, 3'ü kadın 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi kadın pes dedirtti:

Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i çocuk, 3'ü kadın 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadınların binalara giriş ve olaylardan sonra gidip yemek yemeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek cevap verirken, diğer kadın ise "Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'de son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları 3 veya 4 kişilik kadın grupların yaptığını tespit etti. Bunun üzerine olayların olduğu bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizlediklerini, şehir merkezi yakınlarına erkek aile fertleri tarafından araç ile getirildiklerini, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde bırakıldıkları yer civarından alındıklarını belirledi. Yapılan fiziki takipler sonucunda şahısların M.U., E.G., K.B. isimli kadınlar ile 18 yaşından küçük B.L. ve kadınları Mersin'e getiren Y.G. ile M.K. olduğu tespit edildi. Fiziki takibi de sürdüren ekipler, şahısları kullandıkları araçta yakalayarak, gözaltına aldı.


Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 3 altın yüzük, küpe, kapıları açmakta ve kendilerini gizlemekte kullandıkları 2 tornavida, 1 plastik aparat, eldivenler ve çoraplar ele geçirildi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek yanıt verirken, diğer bir kadın ise "Yine geleceğiz buraya yine merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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