Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

6 saat önce

Antalya'da girdiği 2 evden 7 bin dolar çaldığı belirlenen kadın hırsız tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı, System.String[]

Antalya'da girdiği 2 evden 7 bin dolar çaldığı belirlenen kadın hırsız tutuklandı.


Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesindeki evinden hırsızlık gerçekleşen T.Y., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasında hırsızlığı üç kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Kadınlardan H.B. (20), F.B.'nin kullandığı 35 AR 0132 plakalı otomobil içinde yakalandı. H.B'nin üzerinde yapılan aramada kapı kilit dilini düşürmede kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Sürücü F.B'ye trafik yönünden 2 bin 500 lira ceza uygulanırken, araç otoparka çekildi. Yapılan sorgulamada H.B'nin suç kaydının olmadığı fakat, Kepez ilçesi Altınova Mahallesindeki bir evden 7 bin dolar çalınması olayı karıştığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından H.B adliyeye sevk edildi. H.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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