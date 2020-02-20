Hırsızlık şüphelisi kadın: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi kadın: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi kadın: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin

7 saat önce

MERSİN'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın, 1'i çocuk, 6 kişi tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi kadın: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin, System.String[]

MERSİN'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın, 1'i çocuk, 6 kişi tutuklandı. Şüpheli kadınlardan birinin adliyeye sevk edilirken, "Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son dönemde artan evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını 3 veya 4 kişilik kadın grupların gerçekleştirdiği saptandı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizledikleri, iki erkek tarafından araç ile getirildikleri, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde bırakıldıkları yer civarından alındıkları belirlendi.

Para ve ziynet eşyası çalınan B.A. ve N.E.'nin evlerinin çevresindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin M.U., E.G. ve K.B. isimli kadınlar ile yaşı 18'den küçük B.L., kadınları araçla alan kişilerin de Y.G. ve M.K. olduğu saptandı. Şüphelilerin Osmaniye'den geldikleri tespit edildi. 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

'YİNE GELECEĞİZ'

Şüphelilerin üzerinde 3 altın yüzük, küpe, kapıları açmakta kullandıkları 2 tornavida, 1 plastik aparat, eldiven ve yüzlerini kapatmak için kullandıkları çorap ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada K.B. adlı kadın şüpheli, "Yine geleceğiz buraya yine, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi.

Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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