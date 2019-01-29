Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi Kadından Gazeteciye, 'Sen Hala Ölmedin Mi?' (2)

Hırsızlık Şüphelisi Kadından Gazeteciye, 'Sen Hala Ölmedin Mi?' (2)

36 dakika önce

İKİSİ DE TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen H.Ö. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Şüphelisi Kadından Gazeteciye, 'Sen Hala Ölmedin Mi?' (2), System.String[]
İKİSİ DE TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen H.Ö. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:31 Kaynak: DHA

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