Hırsızlık Şüphelisi Kadından Gazeteciye, 'Sen Hala Ölmedin Mi?' (2)
36 dakika önce
İKİSİ DE TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen H.Ö. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklarak cezaevine gönderildi.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen H.Ö. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
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