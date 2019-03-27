Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi Kadının Doğum Sancısı Tutunca

Hırsızlık Şüphelisi Kadının Doğum Sancısı Tutunca

49 dakika önce

Hırsızlığa karıştığı için her yerde aranan araç Bursa'dan İnegöl'e gelirken mobese durduruldu.

Hırsızlık Şüphelisi Kadının Doğum Sancısı Tutunca, System.String[]
Hırsızlığa karıştığı için her yerde aranan araç Bursa'dan İnegöl'e gelirken mobese durduruldu. Araçta 3 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı. Hamile iki kadından biri, doğum sancısı tutunca ambulansla hastane kaldırıldı.

Geçtiğimiz ay İnegöl'de bir evden yüklü miktardan ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen aracın plakasını tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plaka takip sisteminden geçtiğini görünce harekete geçti. Araç için kavşaklarda tedbir alan trafik ve asayiş ekipleri, 37 DL 062 plakalı otomobili Merpa önünde durdurdu. Araçta 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan ikisinin hamile olduğu orta çıktı. Songül G'nin (28) doğum sancısı tutunca olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan Savaş S. (26), 7 aylık hamile Handan U.(26), Nehir K. (25) ile Yılmaz G. (30) gözaltına alındı. Öte yandan durdurulan araca sigortası olmadığı için ekipler tarafından ceza kesildi. Araç çekici yardımıyla polis merkezine götürülerek detaylı şekilde araması yapılacak. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Bursa, Araç, İnegöl, 3. Sayfa
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