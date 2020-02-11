Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Antalya'da hırsızlık yaptıkları apartmana giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan üç kadın şüpheliden biri gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında, System.String[]

Antalya'da hırsızlık yaptıkları apartmana giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan üç kadın şüpheliden biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Tahir Yıldız'a ait evden para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Apartmana giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan ve tanınmamak için kapüşonlu ceket giyen üç kadının eşkali belirlendi.

Şüphelilerden H.B, kullandığı otomobilde yakalandı.

H.B'nin, 23 Ocak'ta Kepez ilçesi Altınova ilçesinde Efe Eren'e ait evden 7 bin doların çalınması olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Yeniköy Mahallesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık şüphelisi kadınlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]