HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KADINLAR MALTEPE'DE YAKALANDI - Son Dakika

MALTEPE, Kartal ve Kadıköy'de 9 ayrı yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın şüpheli Maltepe'de yakalandı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde geçen çarşamba 3 kadının hırsızlık amaçlı dolaştıkları ihbarını alan polis, kadınları durdurdu. Kadınlardan S.V.'nin (20) 4 ayrı suçtan arandığı, 9 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası aldığı fakat mahkeme adli tıp raporuna istinaden hamile olduğu için ertelediği belirlendi. Diğer şüpheliler S.K. ve 15 yaşındaki B.K.'nın da hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Şüpheliler karakolda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 yaşındaki B.K. serbest bırakılırken, S.V. ve S.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.