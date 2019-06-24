Hırsızlık şüphelisi kamerada
54 dakika önce
Adana'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:37 Kaynak: AA
'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova
ilçesi Turgut Özal
Bulvarı'nda Nazmi Kütük'ün mobilya mağazasının önüne park ettiği kamyonetinden mobilya malzemeleri ile tamir aletleri çalındı.
Kütük'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekip, görüntülerden bir kişinin olayın ardından üç tekerlekli bisikletle bölgeden ayrıldığını tespit etti.
Güvenli kamerasından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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