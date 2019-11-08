Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış

Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış

7 saat önce

Adana'da tenis kortunun elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili tutuklanan iki hırsızlık zanlısından birinin paspasla yüzünü gizlemeye çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da tenis kortunun elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili tutuklanan iki hırsızlık zanlısından birinin paspasla yüzünü gizlemeye çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki tenis kortundan elektrik kablosu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüsünden olayı gerçekleştirenlerin iki kişi olduğunu belirledi.

Eşkali belirlenen zanlılar Şahin C. ve Gökhan G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Şahin C'nin tenis kortundaki kamerayı fark ederek, yüzünü paspasla gizlemeye çalışması kayıtlara yansıdı.

Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış

Yavuzlar Mahallesi, Adana, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:54:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]