HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE PİŞKİNCE HAREKETLER SERGİLEDİ - Son Dakika

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERAYI GÖRÜNCE PİŞKİNCE HAREKETLER SERGİLEDİ

Büyükçekmece'de sabaha karşı girdikleri iki binadan birindeki sağlık çalışanının 4 cep telefonu ve 3 bin liraya yakın parasını çaldıkları ileri sürülen şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı.

Büyükçekmece'de sabaha karşı girdikleri iki binadan birindeki sağlık çalışanının 4 cep telefonu ve 3 bin liraya yakın parasını çaldıkları ileri sürülen şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri görüntülendiğini fark edince kameraya doğru pişkince hareketlerde bulundu.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 20 yaşlarındaki 3 kişi, bir apartmanın bahçesine geldi. Şüphelilerden biri giriş kattaki pencereyi açıp içeri girdi. İki kişi de dışarıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan iki kişi bina girişindeki güvenlik kamerasını görünce birbirleri ile konuşurken, biri kameraya doğru pişkince el hareketi yaptı. Bu sırada içerideki değerli eşyaları arayan şüpheli ile tıkırtılar üzerine uyanan kiracı yüz yüze geldi. Paniğe kapılan şüpheli, geldiği gibi pencereden atlarken diğer arkadaşları ile kaçtı.

AYNI SOKAKTA BAŞKA EVE GİRDİLER

Şüpheliler, kısa süre sonra yine aynı sokakta oturan bir hastanede çalışan sağlık personeli Nurtaç Atayva'nın oturduğu binadan giriş katının kapısını açıp 4 cep telefonu, 3 bin TL kimlik, pasaport, cüzdanları alıp kaçtı.

"KAMERAYA PİŞKİNCE HAREKET YAPTILAR"

Hırsızlık girişiminin başarısız olduğu evin sahibi Ramazan Atilla, "Cumartesi günü sabaha karşı eve geliyorlar. 18-20 yaşlarındalar. Çok rahat hareket ettikleri hemen göze çarpıyor. Hırsızlık yapmaya çalışmaları yetmemişçesine kameraya pişkince hareket yaptılar. Kamerayı gördükleri halde hırsızlık yapabiliyorlarsa, yakalanmayacaklarını da düşünüyorlar demektir. Çok profesyonelce hareket ediyorlar. Mahallemizde bir eve daha girmişler. Adli makamların bunlarla ilgilenmesini bu tip insanlara zemin hazırlanmamasını istiyoruz. Evde kiracımız vardı. Onunla yüz yüze geliyorlar. Allah korusun can kaybı olabilirdi. Allah'tan paniğe kapılıp kaçıyorlar. Çok planlı hareket ediyorlar" diye konuştu.

"HER ŞEYİMİZİ ÇALDILAR"

Hırsızların evine girdiği Nurtaç Atayva ise, "Her yeri didik didik etmişler. Benim ve kardeşlerimin cep telefonlarımızı, paramızı,  maaşımızı, kimliklerimizi her şeyimizi aldılar. Polise ifade verdik. Sonucu bekliyoruz, bir şey çıkmıyor. Bizi yolda polis durdursa onlara ne göstereceğiz. Ne kimlik, ne pasaportumuz var. Her şeyimizi çaldılar" dedi.

- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:53 Kaynak: DHA

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