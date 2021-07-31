Hırsızlık şüphelisi karı-koca yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, farklı tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak polis tarafından yakalanan koca tutuklanırken eşi ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentteki işyeri, pazar tezgahı ve seyyar satıcıda gerçekleşen hırsızlık olaylarının fail ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan detaylı incelemenin sonucunda 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 30 yaşında M.Ö. ile 26 yaşındaki eşi F.T.Ö, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden M.Ö'nün emniyette suç kaydının bulunduğu ve arandığı öğrenildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramalarda soyulan işyerlerinden çalındığı değerlendirilen çok sayıda elektrikli alet, telefon, televizyon, bilgisayar ile çaydanlık, düdüklü tencere gibi de mutfak gereçlerine el koydu.

Hırsızlık şüphelileri karı-koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan koca M.Ö, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Eşi F.T.Ö. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçedeki 7 ayrı hırsızlık olayı, polisin yaptığı başarılı çalışmanın ardından aydınlatılmış oldu. - KAHRAMANMARAŞ