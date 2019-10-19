Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı

2 saat önce

GAZİANTEP'te, 30 suçtan kaydı olan ve 7 hırsızlık suçundan aranan S.S., polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 30 suçtan kaydı olan ve 7 hırsızlık suçundan aranan S.S., polis tarafından yakalandı.

Kıbrıs Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti.  Şüpheliye ait adreste tertibat alan polis, S.S.'yi, Saçaklı Mahallesi Şenyurt Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı.S.S.'nin kaçarken attığı poşette çalıntı olduğu belirlenen 5 cep telefonu ele geçirdi.

S.S.'nin 17'si hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 30 suç kaydı ile 7 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kıbrıs, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
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