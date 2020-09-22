Hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakaladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan S.İ., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakaladı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan S.İ., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alacamescit Mahallesi'ndeki rutin yol kontrolünde, kendilerini görünce tedirgin olduğunu fark ettikleri S.İ.'yi durdurup, kimlik sorgulaması yapmak istedi. Ancak S.İ., polislerin kendisine yönelmesi üzerine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından S.İ., saklanmak için girdiği metruk binada yakalandı. S.İ.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, park halindeki otomobilden hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.Kuşadası'nda daha önce 70 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirtilen S.İ.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kuşadası, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
16:35
Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi         
16:08
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı         
16:06
Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi         
15:43
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda         
13:54
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı         
12:41
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei