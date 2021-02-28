Hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı

28.02.2021 23:14

ADIYAMAN'da, bir iş yerinden hırsızlık yaparak kaçan şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

ADIYAMAN'da, bir iş yerinden hırsızlık yaparak kaçan şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Labban'a ait bisiklet satış ve tamiri yapılan işyerinden malzeme çalan şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Hırsızlığı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin Pelin'e düştüğü şüpheli 'dur' ihtarlarına rağmen kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamada şüphelinin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin kullandığı araca çarparak durdu. Gözaltına alınan şüpheli Suat T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliye ait otomobil incelenmek üzere emniyetin otoparkına çekildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Otomobil, Bisiklet, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Son Dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
16:59 Son Dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
16:22 Mersin'de Genç Kız Alışveriş Mağazasında Darp Edildi, Şüpheli Tutuklandı
16:20 Mersin'de genç kızı mağazada döven adam tutuklandı! Nişanlısı olduğu iddia edildi
16:15 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma kararına tepki büyüyor
16:13 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bomba iddia! Kamulaştırma kararıyla insanların evleri zorla elinden alınıyor
16:10 Son Dakika: 6 gündür alevlere teslim olan Rodos Adası'ndaki Türk vatandaşları tahliye edildi
16:06 Son Dakika: 6 gündür alevlere teslim olan Rodos Adası'ndaki Türk vatandaşları tahliye edildi
15:59 Gaziantep'te Baba, Çocuklarını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti
15:57 Fırat bir can daha aldı! Çocuklarını kurtarmak isteyen babanın acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 17:22:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement