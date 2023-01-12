HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KUZENLER, EV SAHİBİNE YAKALANDI - Son Dakika
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KUZENLER, EV SAHİBİNE YAKALANDI

12.01.2023 11:14

KONYA'da, apartmanda zillere basıp, 'Paket servis' veya 'Su servisi' diyerek içeride kimsenin bulunmadığı evleri tespit eden Derya Pektaş (24) ve kuzeni S.P. (16), aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri evde sahibinin gelmesi üzerine suçüstü yakalandı.

KONYA'da, apartmanda zillere basıp, 'Paket servis' veya 'Su servisi' diyerek içeride kimsenin bulunmadığı evleri tespit eden Derya Pektaş (24) ve kuzeni S.P. (16), aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri evde sahibinin gelmesi üzerine suçüstü yakalandı.

Olay, Karatay ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Lali Sokak'ta meydana geldi. Derya Pektaş ve kuzeni S.P., apartmana gelip, zillere basarak 'Paket servis' ya da 'Su servisi' diyerek içeride kimsenin olmadığı evleri belirledi. Boş olduğunu tespit ettikleri evin kapısını plastik aparatla açan kuzenler, içeri girdi. Ev sahibinin gelmesiyle suçüstü yakalanan 2 kuzen, dilenci oldukları yalanını söyledi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kuzenler, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'hırsızlık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 94'er kaydının olduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KUZENLER, EV SAHİBİNE YAKALANDI - Son Dakika

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