Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı

Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı -Hırsızlık operasyonunda şüpheli, tuvalet penceresinden kaçarken böyle yakalandı İstanbul"da girdikleri iş yerlerinden 250 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı

-Hırsızlık operasyonunda şüpheli, tuvalet penceresinden kaçarken böyle yakalandı

İSTANBUL - İstanbul"da girdikleri iş yerlerinden 250 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık sonrası kaçmaya çalışırken metrelerce yükseklikten pencereden düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 ay içerisinde İstanbul'da 3 ilçede meydana gelen 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

250 bin TL'nin üzerinde zarar

Hırsızların, girdikleri iş yerlerinde bulunan çelik kasaları açarak içlerinde bulunan değerli eşyaları ve paraları aldıkları, vatandaşların toplam zararının 250 bin TL'nin üzerinde olduğu belirlendi.

Polisi görünce tuvalet penceresinden kaçmak istedi

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen biri kadın toplam 5 kişi, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ilçelerinde 6 ayrı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Polisi fark eden şüphelilerden biri tuvalet penceresinden kaçmak istedi ancak başarılı olamadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 bin TL para, ziynet eşyaları, 8 adet cep telefonu, 7 adet simkart, 8 adet farklı markalarda kol saati, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

5 kişiden 2'si tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Bilal K. (27)'nin 22 adet suç kaydı, 8 adet aranması, 2 adet kesilmiş cezası, Süleyman K. (41)'in ise 3 adet suç kaydı ve 2 adet aranması bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Fatih Ç. (30)'un 6, Ümmügülsüm T. (36)'nin ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, Ramazan A. (30)'un daha önce herhangi bir suçtan kaydı bulunmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal K. ve Süleyman K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsız, metrelerce yüksekten böyle düştü

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık yaptıktan sonra pencereden kaçmak istersen metrelerce yükseklikten yere düştüğü anlar görüldü. Görüntünün devamında, diğer hırsızların yere düşen arkadaşlarının koluna girerek oradan ayrıldıkları anlar kameralarca kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan diğer görüntülerde ise, şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yaptığı, daha sonra çaldıkları şeyleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı

Türk Lirası, Hırsızlık, İstanbul, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı - Son Dakika

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