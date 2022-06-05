Olay, Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ikamette televizyon ve bin 350 TL'nin çalındığı hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerime çalışmalarına başlayan Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kamera kayıtlarının izlenmesi ve yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayının şüphelisinin R.S. olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Şirinevler, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık şüphelisi Nazilli polisinden kaçamadı - Son Dakika

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