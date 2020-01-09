Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, önce iş yerindeki güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, önce iş yerindeki güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Girdiği iş yerinde çekmeceler ile dolapları karıştıran ve o anları iş yeri kameraları tarafından anbean kaydedilen şüpheli, yapılan çalışmalar sonrası tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalandı.


Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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