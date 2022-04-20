Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

20.04.2022 10:11
Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı Mersin'de 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

MERSİN - Mersin'de 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde son bir ay içerisinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli T.P., Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, zanlının 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin karıştığı bir hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri de ortayı çıktı. Kamera kayıtlarında, bir binanın zemin katındaki otoparkta bulunan bisikletin, zanlı tarafından çalındığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

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BİSİKLET HIRSIZI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI BİSİKLET HIRSIZI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika


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