Kısıtlamada polisle karşılaşan şahıs, 'örümcek adam' gibi kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 02.30 sıralarında, Terbaş Sitesi yakınlarında Tufan E. isimli kişiyi izin belgesini kontrol etmek için durdurmak istedi. Ancak, Tufan E, kaçmaya başladı. Bir süre sonra polislere izini kaybettiren şüpheli, merdivenleri kullanarak 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, saklandı.

ÖRÜMCEK ADAMA BENZETİLDİ

Polis, çevredekilerin yardımıyla Tufan E'nin çatıda saklandığını tespit etti. Bunun üzerine polislerden kaçamayacağını anlayan Tufan E, bu kez çatıdan aşağıya balkon demirlerini kullanarak indi. Site sakinlerinin örümcek adama benzettiği şüphelinin canını hiçe saydığı anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan Tufan E'nin emniyetteki sorgusunda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Tufan E'ye Kabahatler Kanunu'na göre 'emre aykırı davranış' suçundan 427 TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.