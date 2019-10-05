Hırsızlık şüphelisi, polis aracının önüne düştü
1 saat önce
ADANA'da girdiği evde hırsızlık yapmak isterken ev sahibine yakalanan Mansur K. (30), kaçmaya çalıştığı sırada balkondan atlayıp, polis aracının önüne düşünce yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:16 Kaynak: DHA
ADANA'da girdiği evde hırsızlık yapmak isterken ev sahibine yakalanan Mansur K. (30), kaçmaya çalıştığı sırada balkondan atlayıp, polis aracının önüne düşünce yakalandı.
Olay, Çukurova
ilçesi Bahçeşehir
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hırsızlık yapmak için bir eve giren Mahsur K., ev sahibiyle karşılaştı. Ev halkının bağırmasıyla panikleyen hırsız, 2 katlı müstakil evin balkonundan atlayarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, çevredeki şüpheliyi yakamalak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Mansur K., birkaç sokak ileride bulunan başka bir müstakil eve tırmanarak girdi. Burada da uyanık olan ev halkı ile karşılaşan Mahsur K., bir kez daha kaçmak için kendini balkondan yola attı. Şüpheli, mahallede devriye gezen polis ekip aracının önüne düşünce yakalandı. Gözaltına alınan Mansur K.'nın hırsızılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.
Mansur K. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Dehşet anlar kamerada! Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı (ÖZEL) Arnavutköy'de can pazarı Uzaktan kumandalı bombayla boşandığı karısını öldürmek isteyen eski asker tutuklandı