Hırsızlık şüphelisi polisin parmağını kırdı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi polisin parmağını kırdı

08.05.2022 16:33
Hırsızlık şüphelisi polisin parmağını kırdı

Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şahıs polise mukavemet edince polis memurunun parmağı kırıldı.

Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şahıs polise mukavemet edince polis memurunun parmağı kırıldı.

İddiaya göre, devriye görevini yapan polis ekibi Yavuz mahallesi 413. sokak üzeri Kemanlar Apartmanı Yasin mobilya önünde binalara girmeye çalışan koyu giyinimli, kapşonlu bir şahsın olduğu anonsu üzerine bahse konu adrese geçildiğinde eşgale uygun olan Serhat Bulut'un olduğu, şahsa kimliğini ibraz etmesi istendi. Şahsın kimliğinin olmadığını, 'bana siz kimlik soramazsınız' demesi üzerine, şahıs görevlilerce kaba üst araması yapılarak kimlik tespiti için ekip aracına bindirildiği esnada biz görevlilere direnerek mukavemet gösterdi. Mukavemet esnasında görevli Polis Memuru Mehmet Uçak'ın sağ eline darbe aldığı yüzük parmağı kırıldı.

Bölgeye çağrılan takviye ekiplerle birlikte şüpheli Serhat Bulut'un olay yerinin hazırlamış olduğu hırsızlık dosyasından parmak izi olduğu belirlendi. Polis Merkezine götürülen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AĞRI

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Kahraman anneler Kahraman anneler Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı Son dakika haberi... Ağrı'da polise mukavemet gösteren hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Polis Memuru, Polis, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi polisin parmağını kırdı - Son Dakika


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