Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi Polisten Kaçamadı

Hırsızlık Şüphelisi Polisten Kaçamadı

15 dakika önce

Antalya'da hırsızlık olayından aranması olduğu iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık Şüphelisi Polisten Kaçamadı, System.String[]
Antalya'da hırsızlık olayından aranması olduğu iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan F.T. ve arkadaşının Konuksever Mahallesi'ndeki bir evden 21 bin 300 lira para ile bir miktar altın ve sterlin çaldığını belirledi. Polisi fark eden F.T, kullandığı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden bir süre kaçan F.T, Dumlupınar Bulvarı üzerinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi. F.T, ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
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