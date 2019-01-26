Hırsızlık Şüphelisi Saklandığı Römorkun Altında Yakalandı
54 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında Camiatik Mahallesi Defne
Sokak'ta, içerisinde oto teypleri ve kolon bulunan bir çuvala rastladı.
Bunun üzerine bölgede inceleme başlatan ekipler, bir traktör römorkunun altına gizlenen kişiyi fark etti. Gizlendiği yerden çıkarılan B.P. (42), hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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