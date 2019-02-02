Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi Sevgilileri, Kurulan Özel Ekip Yakaladı

Hırsızlık Şüphelisi Sevgilileri, Kurulan Özel Ekip Yakaladı

1 saat önce

AKSARAY'da farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen iki sevgili, kurulan özel ekip tarafından bir iş yerinden cep telefonu ve çanta çalınca yakalandı.

Hırsızlık Şüphelisi Sevgilileri, Kurulan Özel Ekip Yakaladı, System.String[]
AKSARAY'da farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen iki sevgili, kurulan özel ekip tarafından bir iş yerinden cep telefonu ve çanta çalınca yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, kent merkezinde farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan Fahri K. (29) ve Kadriye A.'yı (20) yakalamak için özel ekip kurdu. 'Pusu timi' adı verilen 10 kişilik ekip, sivil ekip araçları yerine kendi özel otomobillerini kullandı. Şehrin bazı noktalarında sabah saatlerine kadar bekleyen ekipler, dün gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.  Bir iş yerinden çanta ile cep telefonu çalarak otomobille kaçan Fahri K. ve Kadriye A.'yı takibe alan ekipler, yarım saat süren kovalamacanın ardından yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:16 Kaynak: DHA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı

Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:22:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi Sevgilileri, Kurulan Özel Ekip Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]