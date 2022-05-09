Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı

09.05.2022 10:03

- Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı Mersin'de işten ayrıldığı petrol istasyonundan 430 bin lira para ve 10 karton sigara çalan şüpheliye, içtiği sigara barkodu ele verdi Mersin'de işten ayrıldığı petrol istasyonundan 430 bin lira para ve 10 karton sigara çalan şüpheli, içtiği...

- Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı

Mersin'de işten ayrıldığı petrol istasyonundan 430 bin lira para ve 10 karton sigara çalan şüpheliye, içtiği sigara barkodu ele verdi

MERSİN - Mersin'de işten ayrıldığı petrol istasyonundan 430 bin lira para ve 10 karton sigara çalan şüpheli, içtiği sigara barkodundan tespit edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 430 bin lira para ve 10 karton sigara çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli olarak tespit edilen iş yerinin eski çalışanı M.A.'yı takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin kullandığı sigara ile akaryakıt istasyonundan çalınan sigaraların barkod numaraların aynı olduğunu belirledi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli M.A. gözaltına alınırken, şüpheliye ait ahırda yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan 430 bin lira para ve 10 karton sigara ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinde para ve sigaraları çaldığını itiraf ettiği belirtilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı
Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı
Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı
Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı

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Hırsızlık, Petrol, Mersin, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı - Son Dakika


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