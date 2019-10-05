Hırsızlık şüphelisi son girişiminde yakalandı

Bu sırada dört sokak uzaktaki başka bir eve hırsız girdiği ihbarını alan ekip, bölgeye gittiğinde kendilerini görüp kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 86044 Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren şüpheli, ev sahibi tarafından fark edilince olay yerinden kaçtı.

Adana 'da evlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve ikinci girişiminin ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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