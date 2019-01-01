Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin farklı noktalarından değişik zamanlarda 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli İ.K.(28) İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cinsel istismar olayına da karıştığı iddia edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı ceza evine gönderildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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