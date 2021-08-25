Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Belenköy TOKİ konutları önünde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bir vatandaşa ait iş yerinde 500 TL ve 50 karton sigara çalınması olayıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren kişinin H.M isimli şahsın olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK