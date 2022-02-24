Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

24.02.2022 15:44
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Belen Mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüphelinin H.M. olduğu belirlendi.

Çaldığı malzemelerle yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

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Jandarma, Karabük, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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