HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ UYUYOR NUMARASI YAPTI, POLİSİ GÖRÜNCE 'BEN NEREDEYİM' DEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ UYUYOR NUMARASI YAPTI, POLİSİ GÖRÜNCE 'BEN NEREDEYİM' DEDİ

16.10.2022 08:07

BURSA'da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı.

BURSA'da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. 'Ben neredeyim" diyerek tepki gösterdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz'a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz'ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı. Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.?nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine 'Ben neredeyim" dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce 'Nasıl girmiş bu buraya.' diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda 'Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum.' açıklamasında bulundu.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Hırsızlık şüphelisi uyuyor numarası yaptı, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi Hırsızlık şüphelisi uyuyor numarası yaptı, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi Son Dakika | KADINI EŞİNDEN KURTARMAK İÇİN BALKONA TIRMANAN POLİS, DÜŞEREK ŞEHİT OLDU Son Dakika | KADINI EŞİNDEN KURTARMAK İÇİN BALKONA TIRMANAN POLİS, DÜŞEREK ŞEHİT OLDU
Kaynak: DHA

Hasan Yılmaz, Osmangazi, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ UYUYOR NUMARASI YAPTI, POLİSİ GÖRÜNCE 'BEN NEREDEYİM' DEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 11:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ UYUYOR NUMARASI YAPTI, POLİSİ GÖRÜNCE 'BEN NEREDEYİM' DEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement