Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

37 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Çerkezköy'de E.Y. isimli şahsın 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddiasıyla harekete geçen polis ekipleri, yapılan takip ve araştırmalar sonucunda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, çalınan 3 motosiklet de sahiplerine teslim etti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:50 Kaynak: İHA
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