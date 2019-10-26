Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla S.A'yı (17) gözaltına aldı.

Şüpheli S.A emniyetti işlemleri sırasında Şeh Adi ile Namık Kemal Mahallelerinde meydana gelen otodan hırsızlık olayını itiraf etti.

Ekipler, şüphelinin itirafı doğrultusunda çalınan oto malzemelerini buldu.

Şüpheli S.A'dan, çalınan malzemeleri satın alan kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilecek.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:45 Kaynak: AA
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