Hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Burdur'da bir kişinin elindeki parayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da bir kişinin elindeki parayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozkurt Mahallesi'nde kayın validesinin emekli aylığını bankamatikten çeken Osman Zorlu'nun (65) evine giderken yanına 15 yaşındaki M. D. yaklaştı.

İddiaya göre, M.D. adres sorma bahanesiyle konuşturduğu Zorlu'nun elindeki 1740 lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin kısa sürece çocuğu yakaladığını söyledi.

Şikayetçi olduğunu belitten Zorlu, çalınan paranın kendisine iade edildiğini kaydetti.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:03 Kaynak: AA
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