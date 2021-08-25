HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, YÜZÜNÜ KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNA KAPATTIRMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

SAMSUN'da S.G.'nin (57) yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan 5 şüpheli polisin takibi sonucu cipte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şakir K. (32) yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı.

Olay, cumartesi akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Yatak odasında bulunan 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının çalındığını fark eden S.G., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemek üzere el koydu.

CİPLE GELDİLER

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu, hırsızlık olayını Kayseri'den Samsun'a bir ciple geldikleri belirlenen Gülcan E.(34), Tuğba Ç.(31), Y.Ş.(17), Gamze M.(24) ve Şakir K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelileri ve cipi takibe alan ekipler, dün akşam saatlerinde Terme ilçesinde düzenlenen operasyonla 4 kişiyi yakaladı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şakir K., kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı.