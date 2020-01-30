Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere:

Konya'da evlerden televizyon, para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin gazetecilere, "Cinayet mi işledik? Ne fotoğraf çekiyorsunuz, canımı sıkmayın" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.



Hırsızlık olayları, merkez Selçuklu ilçesinin farklı mahallelerindeki 9 ayrı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son 3 ay içerisinde farklı mahallelerdeki evlerden televizyon, para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarlarını değerlendirmeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelileri yakalamak için özel ekip kuruldu. Kurulan ekip, hırsızlık olayların yaşandığı adreslerin çevresindeki 50 farklı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan şüphelilerin emniyette 13 ayrı suç kaydı bulunan Savaş A. (30), 4 suç kaydı olan Mehmet B. (25) ve 1 kaydı olan Mustafa K. (27) olduğu belirlendi.



Şüpheliler operasyonla gözaltına alındı



Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin Selçuklu ilçesinde kaldıkları adres belirlendi. Adrese baskın yapan polis ekipleri, Savaş A., Mehmet B. ve Mustafa K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Savaş A'nın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Cinayet mi işledik? Ne fotoğraf çekiyorsunuz, canımı sıkmayın" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA