Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere gülümseten tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere gülümseten tepki - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere gülümseten tepki

6 saat önce

Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3'ü kadın 5 kişi tutuklandı.

Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3'ü kadın 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sivas, Karabük, Zonguldak, Bolu, Kırıkkale ve Kırşehir'de kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas'ta bir evden 15 bin liralık ziynet eşyası ve para çalınması üzerine polisler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Polisler, S.G, E.A. ve Y.A. adlı kadınlar ile bunları taşıyan Y.G. ile M.G'yi hırsızlık amacıyla girdikleri bir evde suçüstü yakaladı. Y.A'nın 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerden bir kadının adliyeye getirilişi sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yılbaşında devlet size hindi bile vermez. Niye çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermesi gülümsetti.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere gülümseten tepki

Kırşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:59 Kaynak: AA
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