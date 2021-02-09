Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı" - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı"

09.02.2021 00:21

Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı" Konya'da gece yarısı kısıtlama saatinde motosiklet çaldığı iddia edilen bir kişi mahalle bekçilerine yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı"

KONYA - Konya'da gece yarısı kısıtlama saatinde motosiklet çaldığı iddia edilen bir kişi mahalle bekçilerine yakalandı. Polis ve bekçilere, "Eve gidiyordum. Benim kendi motorum, gözünle gördün mü çaldığımı?" diye cevap verdi.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece yarısı merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine yakında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri adrese yönlendirildi. Bekçiler çevrede araştırma yaptığı sırada, onları gören şüpheli bir kişi kaçmaya başladı. Şüpheli, önce motosikleti ardından elinde bulunan demir makasını atarak yaya vaziyette kaçmaya çalıştı. Bekçiler, şüphelinin peşinden koşarak kısa sürede kaçamadan yakaladı.

"Gözünle gördün mü çaldığımı"

Bekçilerin şüpheliyi yakalamasının ardından olay yerine polis ekibi de sevk edildi. Şüphelinin bırakarak kaçtığı plakası olmayan şasi numarası silinmiş motosiklet ile demir makası da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.Z. polis ve bekçilerin soruları üzerine, "Ben kesmedim, makas üzerimde olabilir ama ben eve gidiyordum. Makasla hiçbir şey yapmıyordum. Motoru gördüysen tamam, çalıntı değil motor. Benim kendi motorum, gözünle gördün mü çaldığımı?" diye cevap verdi. Şüpheli genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli V.Z. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği savcılıktan serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık şüphelisinden polise: Gözünle gördün mü çaldığımı
Hırsızlık şüphelisinden polise: Gözünle gördün mü çaldığımı
Hırsızlık şüphelisinden polise: Gözünle gördün mü çaldığımı
Hırsızlık şüphelisinden polise: Gözünle gördün mü çaldığımı

Münir Karaloğlu, Hırsızlık, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisinden polise: 'Gözünle gördün mü çaldığımı' - Son Dakika


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