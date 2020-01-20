Hırsızlık şüphelisine adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanıp iş yeri çalışanına bıçakla kovaladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. adlı genç giyim mağazasından kıyafetlerin alarmları keserken personel tarafından yakalandı. Kendisini yakalayan personele bıçak çekip kovaladığı iddia edilen U.B., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen U.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN