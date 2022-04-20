Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü

20.04.2022 08:07
Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü

BURSA'da 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen S.A.T., girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü yakalandı.

BURSA'da 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen S.A.T., girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece bir iş yerine hırsızlık amacıyla giren S.A.T.'yi suçüstü yakaladı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, S.A.T. hakkında araştırma yaptı. 75 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 5 ayrı iş yerinde de hırsızlık yaptığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü
Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü
Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü
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Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü - Son Dakika


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