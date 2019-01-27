Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisine "Özel Harekat" Müdahale Etti

Hırsızlık Şüphelisine "Özel Harekat" Müdahale Etti

34 dakika önce

Antalya'da, hırsızlık yapmak için girdiği dükkandan dışarı çıkmayıp polise eşyalar fırlatan kişiye, Özel Harekat polisleri müdahale etti.

Hırsızlık Şüphelisine
Antalya'da, hırsızlık yapmak için girdiği dükkandan dışarı çıkmayıp polise eşyalar fırlatan kişiye, Özel Harekat polisleri müdahale etti.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi dışarıya çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine şüpheli dükkandaki masa, sandalye, kavanoz gibi bazı eşyaları ekiplere atmaya başladı. Şüphelinin attığı eşyalardan dolayı bazı polisler hafif şekilde yaralandı.

Şüphelinin dükkanı ateşe verme tehlikesine karşılık itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine olay yerine geldi.

Ekipler, 3 saatlik uğraşa rağmen dükkandan çıkmayıp, elindeki eşyaları atmaya devam eden şüphelinin dışarıya çıkarılması için Özel Harekat ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen özel harekat ekiplerine de eşyalar atmaya devam eden şüpheliye, operasyon düzenlendi. Ekipler, dışarıya çıkardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:51 Kaynak: AA

Polis, Antalya, Güncel
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