HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ DÖVÜP ZİNCİRLE DİREĞE BAĞLADILAR, YANINA DA NOT BIRAKTILAR

Bursa'da, evlerden hırsızlık yaptığını iddia ettikleri Rıza P'yi(25) zincirle darp eden 6 kişilik grup, ardından da sokakta bulunan aydınlatma direğine bağladı. Bağladıkları direğe 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdiö yazılı notlar bırakan grup, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İtfaiye ekiplerinin zinciri keserek kurtardığı Rıza P. tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden hırsızlık yaptıklarını iddia ettikleri Rıza.?yi sokak ortasında zincir, tekme ve yumrukla darp eden 6 kişilik grup, ardından da 2'nci Cami Sokak'ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağladı. Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. P.?nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek P.?yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

'BEN HIRSIZIM MAHALLELİ BENİ BU HALE GETİRDİö

Rıza P..?yi darp eden grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızımö ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdiö yazılı 6 ayrı not yapıştırması dikkat çekti. Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar Mahallesi'ne geldiğini belirten P., 'Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok.ö dedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıza P. tedavi altına alındı. Rıza P.'nin hrısızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)