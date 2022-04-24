Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı

24.04.2022 12:14

- Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamete hırsız girdiği ihbarı üzerine hareket geçen çarşı ve mahalle bekçileri ile hırsızlık şüphelileri arasında yaşanan kovalamacada bir bekçinin bacağı demir kapının demirlerine saplandı.

- Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamete hırsız girdiği ihbarı üzerine hareket geçen çarşı ve mahalle bekçileri ile hırsızlık şüphelileri arasında yaşanan kovalamacada bir bekçinin bacağı demir kapının demirlerine saplandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir ikamette hırsızların olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Çarşı ve mahalle bekçilerinin geldiğini gören hırsızlık şüphelileri sokak üzerinde bir anda kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu bir şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer şüphelinin de peşine düşen bekçiler, şüphelinin demir kapı üzerinden kaçtığını fark etti. Hırsızlık şüphelisini yakalamak için demir kapı üzerinden geçmeye çalışan S.Y. isimli bekçi ayağının kayması sonucu bacağı demir kapıya saplandı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan bekçi, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de kaçan diğer hırsızlık şüphelisini yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

(EK-MU-MA-Y)

Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı
Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı
Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı
Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı

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Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİNİN BACAĞINA DEMİR KORKULUK SAPLANDI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİNİN BACAĞINA DEMİR KORKULUK SAPLANDI

Cumhuriyet Mahallesi, Hırsızlık, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı - Son Dakika
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