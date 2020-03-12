Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2) - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2)

6 saat önce

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARTokat'ta, hırsızlık için girdiği öne sürülen evde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Oğuzhan...

Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Tokat'ta, hırsızlık için girdiği öne sürülen evde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Oğuzhan Göğüş (24) ile arkadaşı Sedat K. (34) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:36 Kaynak: DHA
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