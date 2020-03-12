Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2) - Son Dakika

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Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2)
6 saat önce
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARTokat'ta, hırsızlık için girdiği öne sürülen evde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Oğuzhan...
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:36 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR
Tokat'ta, hırsızlık için girdiği öne sürülen evde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Oğuzhan Göğüş (24) ile arkadaşı Sedat K. (34) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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