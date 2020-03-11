Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı mahallelerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve polisin takibe aldığı şüpheli yine hırsızlık için geldiği iddia edilen mahallede vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı mahallelerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve polisin takibe aldığı şüpheli yine hırsızlık için geldiği iddia edilen mahallede vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.


Alanya'nın Tepe, Hacımehmetli, Mahmutseydi gibi mahallelerindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisinin İ.M. (30) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, mahalle muhtarına eşkal bilgisi vererek dikkatli olunması konusunda uyarılar yaptı. Dün gece saatlerinde hırsızlık yapmak için Tepe Mahallesi'ne gelerek yaya şekilde ilerleyen İ.M. isimli şüpheliyi fark eden mahalle muhtarı Hamza Durna, vatandaşlarla beraber şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Hırsızlık şüphelisini yakalayan mahalleli daha sonra polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan İ.M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan, şüphelinin jandarma bölgesinde suç kaydının mevcut olduğu belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
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