Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir evden 8 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 2 bin TL para çalan Ö.B., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir evden 8 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 2 bin TL para çalan Ö.B., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Ö.B.'nin, tamamı evden hırsızlık olmak üzere 21 suç kaydının olduğu belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak günü Derince ilçesinde bir eve giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenerek, eve giren 3 kadının kimliği belirlendi. Polis, İstanbul Kartal'da düzenlediği operasyonla Ö.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, B.V.'nin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevinde bulunduğunu tespit ederken, Ş.G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Gözaltına alınan Ö.B.'nin tamamı evden olmak üzere 21 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
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