Hırsızlık şüphelisinin elini kolunu bağlayıp polise teslim ettiler - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisinin elini kolunu bağlayıp polise teslim ettiler

13.10.2022 14:24

Hırsızlık şüphelisinin elini kolunu bağlayıp polise teslim ettiler Adana'da tırlardan mazot çaldığı öne sürülen bir şahıs vatandaşlar tarafından yakalanıp el ve ayakları bağlandıktan sonra polise teslim edildi Şahsın üzerinden 4 bıçak ve bir oyuncak tabanca çıktıADANA Adana'da tırlardan...

Hırsızlık şüphelisinin elini kolunu bağlayıp polise teslim ettiler

Adana'da tırlardan mazot çaldığı öne sürülen bir şahıs vatandaşlar tarafından yakalanıp el ve ayakları bağlandıktan sonra polise teslim edildi

Şahsın üzerinden 4 bıçak ve bir oyuncak tabanca çıktı

ADANA Adana'da tırlardan mazot çaldığı öne sürülen bir şahıs vatandaşlar tarafından yakalanıp el ve ayakları bağlandıktan sonra polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, D-400 karayolu Kürkçüler Mahallesi yakınlarında tırlardan mazot çalan bir kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Zanlı yere yatırılıp el ve ayakları bağlanarak yere yatırıldı. Bir kişi de zanlının üzerine ayağıyla bastı. Vatandaşlar bu arada polise de haber verdi. Vatandaş, polis gelene kadar zanlının üzerine ayağıyla basılı halde durdu. Hareket etmeye çalışan zanlıya bağıran vatandaşlar onu polise teslim etti. Zanlının üzerinden 4 bıçak ve bir de oyuncak tabanca çıktı. Polis zanlıyı alıp polis merkezine götürdü.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisinin elini kolunu bağlayıp polise teslim ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisinin elini kolunu bağlayıp polise teslim ettiler - Son Dakika
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