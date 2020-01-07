Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu

6 saat önce

KAHRAMNMARAŞ'ın Afşin ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu, System.String[]

KAHRAMNMARAŞ'ın Afşin ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden birinin evinden kalaşnikof silah ele geçirildi.

Kar maskeli 4 kişi, gece saatlerinde Efsus Turan Mahallesi Atlaskent Caddesi'ndeki bir marketin kapısını açmaya çalıştı. Şüpheliler, bu sırada devriye gezen polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde şüphelilerin hırsızlıktan kaydı olan İlker D.(20), Ercan Ş. (22), Sinan P. (21) ve Mücahit Ç. (20) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 182 paket çalıntı sigara ele geçirildi.

Öte yandan polis, ilçede daha önce meydana gelen bir hırsızlık olayının Gökhan Ş. tarafından yapıldığını belirledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Elbistan ilçesindeki adresinde yapılan aramada kalaşnikof silah, ruhsatsız av tüfeği ile 17 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

5 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
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