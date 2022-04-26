Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

26.04.2022 14:42
Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan bir hırsızlık şüphelisinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan bir hırsızlık şüphelisinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Beylikova'nın Gökçeayva Mahallesi'nde meydana gelen 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' olayının faili 1 şüphelinin kimliği tespit edildi. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde şüpheli B.E., Beylikova ilçe merkezindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Beylikova Sulh Ceza Hakimliğince verilen arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirildi.

Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

YORUMLAR
500
Evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Son dakika haberleri | Eskişehir'de jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi Son dakika haberleri | Eskişehir'de jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

Ruhsatsız Silah, Beylikova, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemelik oldu: Bana MİT'çi olduğunu söylemişti
12:22 Ahmet Davutoğlu'dan, Gezi Davası kararına ilk yorum: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
13:28 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Osman Kavala için "Adalet Nöbeti" başlattıklarını duyurdu
12:57 İstanbul Sözleşmesi, 28 Nisan'da Danıştay'da görüşülecek: CHP kadınları Danıştay'ın önüne çağırdı
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:51:01. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement